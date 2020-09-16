انخفاض البصل.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو البصل بنحو 25 قرشا، بينما استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، مقارنة بأسعار الثلاثاء.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 2.8 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و 3.8 جنيه.

البصل بين 2.5 و 4 جنيهات، بانخفاض 25 قرشا.

الكوسة بين 4 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5 جنيهات.

البامية بين 14 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 جنيه و 6 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و 32 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.