التعاون الدولي توقع 3 اتفاقيات بـ885 مليون دولار مع صناديق عربية في 8 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصناديق العربية بقيمة حوالي 885 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات تتضمن تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، فضلا عن تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة، من خلال محاور الدبلوماسية الاقتصادية، لتوفير التمويلات للمشروعات التنموية وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما تأتي هذه الاتفاقيات في إطار سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع المنظمات الدولية والإقليمية، وفقا للوزيرة.

صندوق النقد العربي

أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 637.9 مليون دولار أمريكي.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية الأول تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

أشارت الوزيرة إلى الشراكة الاستراتيجية والمُمتدة مع صناديق التمويل العربية لاسيما ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث نجحت وزارة التعاون الدولي في توقيع اتفاقية بقيمة نحو 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 243.2 مليون دولار من خلال اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.

وأكدت أن المشروع سيحقق عدة فوائد، من بينها زيادة الإنتاج الزراعي وربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلا عن توفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.

ويتكون المشروع من المجرى الملاحي بطول 20 كيلو متر مربع مع كافة المرافق والتجهيزات اللازمة، وإنشاء محطات ضخ لنقل مياه صرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها، وإنشاء محطة معالجة لطاقة تبلغ 5 ملايين متر مكعب/ يوم.

كما يتضمن المشروع إقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي، وإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات، فضلا عن توفير الخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته أثناء فترة الصيانة.

وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء منظومة مصرف بحر البقر نحو مليار دولار، ووقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات سابقة في ذات الإطار إحداها بقيمة 70 مليون دينار كويتي ما يعادل 238 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واتفاقيتين بقيمة 75 مليون دينار ما يعادل 255 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أنه تم توقيع اتفاقية منحة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مليون دينار كويتي، ما يعادل 3.3 مليون دولار أمريكي لدعم جهود قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا.

يذكر أن التعاون مع الصناديق العربية بدأ عام 1974 في عدة قطاعات حيوية، وتسجل محفظة التعاون الإجمالية مع هذه الصناديق حوالي 12.5 مليار دولار حتى عام 2020، منها محفظة جارية بقيمة 6.9 مليار دولار.

وتضم المحفظة الجارية كلا من الصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.