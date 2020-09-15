القابضة للبتروكيماويات: 4 ملايين طن إنتاج الشركات التابعة العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال سعد هلال رئيس، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إن إنتاج الشركات التابعة للشركة القابضة خلال العام الماضى بلغ 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأضاف هلال أنه يجري حالياً الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، ومنها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة الذي شهد تطوراً واضحاً في إنجاز الأعمال بدءًا من تأسيس شركة المشروع وما تبعه من خطوات تنفيذية متمثلة فى بدء إعداد التصميمات الهندسية وتصنيع خطوط الإنتاج.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020.

وأشار سعد هلال إلى بدء أعمال الإنشاءات والتركيبات لمشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب التي تنفذها شركة بتروجيت، وتوقيع عدد من الاتفاقيات لتدبير التمويل اللازم مع عدد من البنوك المصرية.

وأوضح هلال أن مشروع إنتاج مشتقات الميثانول، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 140 طن سنوياً من مشتقات الميثانول بتكلفة استثمارية 117 مليون دولار، شهد أيضا تطوراً واضحاً خلال العام الماضي، بالإضافة إلى مشروع شركة إيثيدكو لإنتاج البولي بيوتادايين المطاطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 36 ألف طن سنوياً باستثمارات تقدر بنحو 183 مليون دولار.

وأضاف أن أعمال تنمية مشروعي التكرير والبتروكيماويات العملاقين بكل من مدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بالسويس شهدا كذلك تطوراً واضحاً.

وذكر هلال أنه يجري حالياً الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمشروع مجمع العلمين الذي تقدر استثماراته بحوالي 7.5 مليار دولار، بالإضافة إلى مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة يقوم إنتاجه على منتجات المجمع بما يحقق استراتيجية الدولة في تعظيم مشاركة مثل هذه المشروعات فى دعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمشروع السويس للتكرير والبتروكيماويات الذي تقدر استثماراته بحوالي 7 مليارات دولار، فإنه يتم حالياً إعداد دراسة الجدوى التفصيلية والإجراءات المالية.

وأوضح هلال أن المشروعين يهدفان لإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية والبترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقتين.

وفي إطار استراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، قال هلال إنه يتم حالياً تكثيف الجهود لتحسين اقتصاديات شركات مجمع البتروكيماويات بمنطقة النهضة بالإسكندرية عن طريق دراسة إقامة مشروع لتداول وتخزين ونقل المنتجات البترولية والبتروكيماوية بمنطقة المكس بكميات تصل إلى 8 ملايين طن سنوياً.

كما أشار إلى دراسة إنشاء منطقة تموين سفن باستغلال الأصول القائمة والمتاحة من تسهيلات بحرية ونقاط تخزين، والمساهمة فى رفع القدرة الإنتاجية لشركات قطاع البترول بالمنطقة.

وأوضح هلال أن العام المالي الماضي شهد عدداً من التحديات والظروف الاستثنائية ومنها الانخفاض غير المتوقع فى أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا، وتداعياتها السلبية.

وأكد حرص شركته على تجاوز هذه التحديات، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النهوض بصناعة البتروكيماويات، وتطويع خطط العمل بعدد من الإجراءات الفاعلة بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز قدرتها على استكمال مشروعات الخطة القومية لتحقيق أهدافها التنموية.

ومن جانبه، أكد وزير البترول أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث الخطة القومية للبتروكيماويات في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها تلك الصناعة الحيوية وما توفره الدراسات البحثية والتطبيقية والابتكارات التكنولوجية من فرص للتوسع في إنتاج المنتجات البتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أنه يجري تنفيذ مشروعات بتروكيماوية بعدد من الشركات القائمة، وأخرى تحت التنفيذ حاليا، وأخرى تحت الدراسة بهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية، خاصة وأن السوق المحلي سوق كبير يستوعب العديد من المشروعات الجديدة.

ووجه الوزير بسرعة تنفيذ هذه المشروعات لزيادة فرص الإنتاج بما يسهم في تخفيف أعباء الاستيراد وزيادة التصدير، مشيدا بالدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة والبنوك للانطلاق بهذه الصناعة الواعدة على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة عدم استقرار السوق العالمي.

وشدد الوزير على تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى تنفيذ الأعمال حرصاً على الكوادر العاملة والمعدات والمنشآت وزيادة ساعات العمل الآمنة.

حضر الجمعية عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبيه للشئون المالية والتجارة الداخلية، ومجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول.

كما حضر الجمعية أحمد رأفت ممثلاً عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلو وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة، ومركز معلومات مجلس الوزراء.