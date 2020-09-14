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الجريدة الرسمية: إقرار تعديلات قانون قطاع الأعمال وتوفيق الأوضاع معه خلال 3 سنوات

11:20 ص الإثنين 14 سبتمبر 2020
الجريدة الرسمية: إقرار تعديلات قانون قطاع الأعمال وتوفيق الأوضاع معه خلال 3 سنوات

هشام توفيق

كتبت – شيماء حفظي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 5 سبتمبر الجاري، قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وكان مجلس النواب، وافق خلال يوليو الماضي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء، والتصويت وقوفا، فيما اعترض 8 نواب على المشروع.

ووفقا للقانون، فإنه يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ان توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص على أنه يستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوا بمجلس الإدارة لباقي مدته.

كما أشار القانون، إلى أن رئيس الوزارء، سيصدر قرارا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها.

هشام توفيق قطاع الأعمال الجريدة الرسمية

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