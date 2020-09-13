تراجع البامية وارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت_ دينا خالد:

تراجعت أسعار البصل، والخيار البلدي والبامية، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس السبت.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و 3.75 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.75 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

الكوسة بين 4 جنيه و5.5 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و 20 جنيها، بارتفاع جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و 5.5جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البامية بين 12 و18 جنيها، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين4 و 6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 جنيه و 6 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و 32 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.