بعد ارتفاعها 12 جنيها في يومين.. ماذا فعلت أسعار الذهب بتعاملات الجمعة؟

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى تعاملات الأمس، بعدما صعدت ليومين متتاليين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 850 جنيهًا، وهي نفس مستويات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 729 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 971 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات الأربعاء والخميس، بنحو 12 جنيها للجرام.

وعالميا، نزلت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر عند 1965.94 دولار يوم الخميس، بحسب رويترز.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1945.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات “انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي دفع أسعار الذهب للانخفاض عقب اللهجة المحايدة للبنك المركزي الأوروبي أمس.

وانتعش مؤشر الدولار من تراجع كبير مقابل اليورو في الجلسة السابقة ويمضي على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مايو. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.