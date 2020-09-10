تراجع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفاصوليا، والفلفل الحامي البلدي بين 20 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو المانجو الهندي، جنيهين، ليتراوح اليوم بين 10 جنيهات و20 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي، أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 2.75 و 3.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.