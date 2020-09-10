الخضر والفاكهة والدواجن تقود التضخم الشهري لتسجيل معدل سالب في أغسطس
كتب- مصطفى عيد:
سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية مستوى سالبا عند 0.3% خلال شهر أغسطس الماضي مقابل معدل تضخم موجب 0.2%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
وفي المدن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلا سالبا 0.2% في أغسطس مقابل معدل موجب 0.4% خلال يوليو الماضي.
وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 10.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.7%، والخضروات بنسبة 2.6%، وذلك رغم ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 7.4% مع رفع أسعار تذاكر المترو الشهر الماضي.
ورفعت الحكومة أسعار تذاكر ركوب خطوط مترو الأنفاق بدءا من 17 أغسطس الماضي في حدود بين جنيهين و3 جنيهات، لتتراوح حاليا بين 5 جنيهات و12 جنيها بدلا من بين 3 و10 جنيهات.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 3.6% في إجمالي الجمهورية خلال أغسطس الماضي مقابل 4.6% في يوليو.
وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 3.4% في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو.
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