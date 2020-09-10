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الخضر والفاكهة والدواجن تقود التضخم الشهري لتسجيل معدل سالب في أغسطس

10:24 ص الخميس 10 سبتمبر 2020
الخضر والفاكهة والدواجن تقود التضخم الشهري لتسجيل معدل سالب في أغسطس

أسعار الخضر والفاكهة

كتب- مصطفى عيد:

سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية مستوى سالبا عند 0.3% خلال شهر أغسطس الماضي مقابل معدل تضخم موجب 0.2%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وفي المدن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلا سالبا 0.2% في أغسطس مقابل معدل موجب 0.4% خلال يوليو الماضي.

وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 10.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.7%، والخضروات بنسبة 2.6%، وذلك رغم ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 7.4% مع رفع أسعار تذاكر المترو الشهر الماضي.

ورفعت الحكومة أسعار تذاكر ركوب خطوط مترو الأنفاق بدءا من 17 أغسطس الماضي في حدود بين جنيهين و3 جنيهات، لتتراوح حاليا بين 5 جنيهات و12 جنيها بدلا من بين 3 و10 جنيهات.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 3.6% في إجمالي الجمهورية خلال أغسطس الماضي مقابل 4.6% في يوليو.

وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 3.4% في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو.

الخضر والفاكهة الدواجن التضخم الشهري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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