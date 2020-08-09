انخفاض أسعار السمك البوري وارتفاع البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس السبت، بينما انخفض سعر السمك البوري والكابوريا.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم ليتراوح، بين 23 و27 جنيها، بزيادة 3 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، بنحو 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و120 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، بين 60 و70 جنيها.