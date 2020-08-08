بدون رأس مال أو بضاعة.. "تاجرلي" منصة جديدة للبيع عبر الإنترنت

كتب- علاء حجاج:

في ظل الظروف الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا، يبحث البعض عن طرق جديدة لكسب المال وزيادة دخلهم عن طريق البيع عبر الإنترنت، وهو ما تهدف إليه منصة "تاجرلي".

وتتيح منصة "تاجرلي" لأي شخص بدء أعماله والبيع عبر الإنترنت دون الحاجة إلى رأس المال، أو شراء المنتجات، أو امتلاك مستودع لتخزين البضائع، أو حتى التعامل مع شركات التوصيل.

من خلال خطوات بسيطة تتيح منصة "تاجرلي" للمستخدمين إنشاء حساب ثم اختيار طريقة تحصيل أرباحه التي سيحققها إما عن طريق تحويل بنكي أو إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، ثم الاختيار بين قائمة عريضة من المنتجات المتنوعة والتي تتجاوز 2000 منتج في فئات مختلفة مثل "أدوات المنزل - إلكترونيات - أزياء - إكسسوارات" وغيرها من المنتجات ليسوقها العميل.

وعقب تسويق المنتج، يسجل المستخدم طلبات الشراء على الموقع ليوصلها فريق عمل "تاجرلي" للعميل وتحصيل الأموال وتحويلها للمستخدم.

وتوفر منصة "تاجرلي" قسم آخر للشراء بالجملة وذلك لأصحاب المتاجر الأونلاين يتيح لهم شراء المنتجات بسعر الجملة بدون الحاجة لشراء كميات كبيرة وبدون تكبد عناء البحث خصوصا فى وجود أسواق جملة غير منظمة في مصر مثل العتبة والموسكى.

ويقول محمد مصطفى، المدير التنفيذي لشركة "تجار" المالكة لمنصة "تاجرلي"، نحن نقدم حزمة كاملة لأي شخص يرغب في بدء متجره عبر الإنترنت، ونقدم منتجات بأسعار الجملة إلى (البائعين - مستخدمي تاجرلي)، وتدور مهمة البائعين في الترويج لهذه المنتجات بأي طريقة يريدون وعندما يبيع المستخدم منتجًا، ستتعامل الشركة مع عملية الطلب وتسليم المنتج لعملائها ثم تحويل إيراداته إليهم.

وأضاف مصطفى لمصراوي أن "كل هذا بدون رسوم عضوية أو الحاجة لشراء أي منتج"، ومن خلال خطوات بسيطة يمكن للمستخدمين بدأ العمل من المنزل وتحقيق الأرباح.

وأوضح المدير التنفيذي، أن هذا النموذج يطلق عليه اسم "دروب شوبينج" وقد تم استخدامه لسنوات من خلال منصات متخصصة حول العالم وستكون تاجرلي أول منصة تطلق هذا النموذج في مصر.

وقال مصطفى، إن الشركة أطلقت الخدمة بشكل تجريبي في يناير الماضي، وحققت نتائج مرضية، ويعتبر شهر أغسطس الجاري هو الإطلاق الفعلي للخدمة، وتحقق المنصة نحو 1000 اشتراك جديد يوميا.

يذكر أن تاجرلى هي واحدة من مشروعات شركة "تجار" المتخصصة فى حلول التجارة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تغيير تجارة الجملة والتجزئة في مصر ورقمنة سوق الجملة غير المنظم.

واستحوذت تجار على نسبة من إحدى شركات الشحن الناشئة لتسهيل عملياتها اللوجيستية والمساعدة في خطط التوسعة المستقبلية.