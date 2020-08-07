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أسعار السمك تستقر في سوق العبور في أسبوع العيد

10:49 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
أسعار السمك تستقر في سوق العبور في أسبوع العيد

أسعار السمك

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار السمك البلطي في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أسبوع عيد الأضحى.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 20 و 24 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و 75 جنيها،

الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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