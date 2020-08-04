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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:52 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10620 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.94%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.96%.

وسجلت مبيعات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 130.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 18.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 148.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.29% مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، قبل إجازة عيد الأضحى، إلى مستوى 10599 نقطة.

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