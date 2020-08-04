أرباح سنتامين تقفز بفضل زيادة أسعار الذهب وارتفاع إنتاج منجم السكري

القاهرة- وكالات:

أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم، وقالت إن الأرباح قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع 59.6 مليون قبل عام.