الخدمات الحكومية: حصيلة مزادات 2019-2020 تفوق المستهدف بـ 32% رغم كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير للهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه تم عقد 145 جلسة مزايدة خلال العام المالي الماضي بحصيلة بيع أصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة والمهمل والسلع والبضائع والمتروكات والسيارات بالموانئ الجمركية، وتقييم الأراضي والعقارات لصالح وحدات الجهاز الإداري للدولة بلغت مليارًا و184 مليون جنيه.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أشار التقرير إلى أن حصيلة هذه المزايدات حققت زيادة بنسبة 31.6% عن المستهدف؛ وذلك رغم أزمة فيروس كورونا المستجد التي فرضت التوقف الإجباري لعقد جلسات المزايدات لمدة تتجاوز 3 أشهر؛ بما يعكس جهود العاملين وحرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية تحقيقًا للصالح العام.

وأشار عز الدين زين العابدين، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في التقرير الذي أرسله لمحمد معيط، وزير المالية، إلى الجهود المبذولة للانتهاء من بيع وتصريف كل الحاويات بالجمارك.

وأوضح أنه تم عقد العديد من جلسات المزايدة لبيع حاويات وبضائع مصلحة الجمارك خلال الفترة من 12 يوليو الماضي وحتى نهاية نفس الشهر، وبلغت الحصيلة 44 مليونًا و550 ألف جنيه، ويجري حاليًا استكمال إجراءات البيع والتصرف في الحاويات المتبقية.

وذكر زين العابدين أن الإدارة المركزية للمشتريات حريصة على اتخاذ إجراءات الشراء المركزي للأصناف شائعة الاستخدام لصالح وحدات الجهاز الإداري بالدولة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي، حيث يتم إلزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة بالتعاقد مع الشركات التي يتم الترسية عليها بخطة الشراء المركزي.

ويأتي التقرير في ضوء استعراض وزير المالية جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية، باعتبارها إحدى الضمانات الفعَّالة لترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعي الجاد نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه الجهود والضمانات تسهم في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.