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البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:26 ص الأحد 30 أغسطس 2020
البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11474 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.49%، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.27%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بشكل طفيف بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.08%، إلى مستوى 11462 نقطة.

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