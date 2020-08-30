البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11474 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.49%، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.27%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بشكل طفيف بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.08%، إلى مستوى 11462 نقطة.