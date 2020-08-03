ارتفاع الخيار والبرتقال الصيفي.. أسعار الخضر والفاكهة رابع أيام عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الخيار البلدي والعنب البناتي الأحمر والتفاح البلدي والبرتقال الصيفي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، رابع أيام عيد الأضحى، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل تراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 21 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 18 و 20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و 8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيه.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.