تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية مع بداية الأسبوع في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 42 و48 جنيها، وهو سعر الأمس.

وبقى سعر كيلو السمك البلطي ثابتا، خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 16 و18 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.