تراجع الكوسة والفلفل الرومي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والفلفل الرومي البلدي والبرتقال الصيفي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين جنيه و3 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 1.5جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 20 و27 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و30 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.