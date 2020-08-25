التجارة تخصص جناحا بمعرض "تراثنا" لتسويق منتجات سانت كاترين

كتبت- شيماء حفظي :

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من الحرف اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة وتطويرها بما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل لأبناء جنوب سيناء.‎

وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى موافقتها على منح 50% نسبة خصم للعارضات المشاركات من سيدات المحافظة بمعرض تراثنا المقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل.

واستعرض اللقاء أيضاً تنفيذ توجهات الدولة نحو مساعدة أبناء المحافظة في إيجاد مشروعات تنموية جديدة من خلال إضافة أنشطة متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة وعدم اقتصارها على الزراعة فقط.

وقالت إن ذلك يسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة فضلاً عن السعي لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات الجديدة وبصفة خاصة ما يتعلق باستخراج السجل التجاري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

ولفتت جامع إلى أنها وافقت على تخصيص جناح بمعرض تراثنا لعرض الأفكار التسويقية لمنتجات مدينة سانت كاترين والتي تعكس القيمة التاريخية لهذه المنطقة السياحية.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض آخر التطورات المتعلقة بإنشاء منطقة أبو زنيمة الصناعية والتى تعد أحد أهم المشروعات الواعدة بالمحافظة حيث تزخر المنطقة بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية.

وأشارت إلى أن ذلك يتيح إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية إحتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية.

وأكدت حرص الوزارة على إنجاز هذا المشروع التنموى ووضعه ضمن المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الصناعية.

وأشارت جامع إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً إنشاء مناطق حرفية بمدن المحافظة تكون قائمة على الحرف اليدوية التى تشتهر بها مدن المحافظة خاصة وأن هذه المنتجات تلقى قبولاً كبيراً من السياحة الوافدة لمحافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المحافظة على التواصل والتنسيق مع كافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية للارتقاء بالانشطة الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم استعراض الإمكانات المتوافرة بالمحافظة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية فضلاً عن المقومات التراثية والحرفية لأبناء جنوب سيناء.

وأضاف أن اللقاء استعرض مشروع تطوير وتسويق منتجات مدينة سانت كاترين وابتكار علامة تجارية جديدة لمنتجاتها تعكس هوية المدينة وتاريخها وثقافتها وطبيعتها، فضلاً عن بحث إمكانية تخفيض فائدة قروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة لتصل إلى 5% بدلاً من 10% ومعاملة هذه المشروعات على غرار المشروعات الصناعية.