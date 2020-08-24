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التضامن تخطط للوصول بعدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 4 ملايين أسرة

12:29 م الإثنين 24 أغسطس 2020
التضامن تخطط للوصول بعدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 4 ملايين أسرة

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

تخطط وزارة التضامن الاجتماعي للوصول بعدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة، بحسب ما ذكرته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان صحفي اليوم الاثنين.

وقال البيان إن الوزيرة عقدت أول اجتماع للجنة العليا لتيسير برامج الحماية الاجتماعية.

وبحسب البيان فإن القباج كشفت عن أن الوزارة تخطط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على استرداد أية أموال، تم الحصول عليها دون وجه حق وإعادة تدويرها لمستحقين فعليين وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات مع كافة الجهات الحكومية.

ويبلغ عدد المستفيدين الحاليين لبرنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" 3.2 مليون أسرة، بجانب 400 ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وتهدف الحكومة إلى دمج كل برامج الحماية الاجتماعية لتصبح تحت مظلة تكافل وكرامة.

وكان جهاد أزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال في يونيو الماضي إن توسيع عدد المستفيدين من الحماية الاجتماعية في مصر، هو ركن أساسي لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية مقابل الحصول على تمويلات من الصندوق مؤخرًا.

وحصلت مصر في مايو الماضي على تمويل سريع بقيمة 2.7 مليار دولار من الصندوق، كما وافق الصندوق على قرض قيمة 5.2 مليار دولار، مقابل برنامج لمدة عام وصرفت منه شريحة أولى بقيمة ملياري دولار.

ويستهدف تكافل الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في المراحل التعليمية المختلفة، فيما يستهدف كرامة، كبار السن وذوي الإعاقة.

وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة نيفين القباج

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