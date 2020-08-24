الطماطم والبطاطس تواصل تراجعها.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والفلفل الرومي البلدي والتفاح البلدي بين 5 قروش وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الفاصوليا 11 جنيها، اليوم، ليتراوح بين 17 و27 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.3 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 1.5جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و27 جنيها، بزيادة 11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيهين.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و17 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و28 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.