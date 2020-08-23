دايس للملابس الجاهزة تتحول لخسارة 93 مليون جنيه في النصف الأول من 2020

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة دايس للملابس الجاهزة، أن الشركة تحولت من الربح إلى الخسارة خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والمرسلة للبورصة اليوم الأحد، سجلت دايس صافي خسارة بقيمة 92.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 73 مليون جنيه صافي ربح خلال نفس الفترة من عام 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 445.1 مليون جنيه مقابل 731.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019 بنسبة تراجع 39.1%.

كما تراجعت تكلفة المبيعات خلال النصف الأول من 2020 إلى 392.9 مليون جنيه مقابل 564.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 30.4%.

وارتفعت قيمة المخصصات المكونة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 32.2 مليون جنيه مقابل 3.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بينما تراجعت مدفوعات ضريبة الدخل من الشركة خلال النصف الأول من عام 2020 إلى نحو 5.7 ملايين جنيه مقابل نحو 27.5 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل شركة دايس للملابس الجاهزة، في صناعة الملابس الجاهزة باختلاف أنواعها، التطريز والطباعة واستيراد الخامات، ومستلزمات الإنتاج، والماكينات والمعدات وقطع الغيار والتصدير للأسواق الخارجية.