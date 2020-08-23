تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس بين 15 و25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار7 أصناف من الخضر والفاكهة بين 25 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.65 و3.35 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

البطاطس بين 1.5و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.25 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 12 و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 75 قرشا و2.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيهين.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و17 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و27 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.