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ارتفاع المكرونة والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:33 ص الأحد 23 أغسطس 2020
ارتفاع المكرونة والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

سمك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 18 و20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور

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