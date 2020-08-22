وزير البترول يبحث مع شركة نافتوجاز الأوكرانية توسيع استثماراتها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

التقى طـارق المـلا، وزير البترول والثروة المعدنيـة، سيرجي بيرلوما، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة نافتوجاز الأوكرانية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وأضاف البيان، أنه تم استعراض أنشطة الشركة الحالية في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز بمنطقتي الصحراء الغربية وجنوب مصر، وبحث سبل زيادة مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك رغبة قوية من الشركة الأوكرانية في المشاركة في المزايدات التي سيتم طرحها للبحث عن البترول والغاز.

وأشار البيان، أن الشركة تنوي التوسع في الاستثمارات المشتركة من خلال مجالات التعاون الجديدة في المشروعات البترولية، والعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات البترول والغاز من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة.

وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية في ظل المناخ الجاذب للاستثمار وحرص الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات لتحفيز الشركات العالمية لزيادة تواجدها داخل مصر وضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البترول والغاز في ضوء الفرص الواعدة والمؤشرات والنتائج المتميزة التي تحققت في هذه المجالات خلال الفترة الأخيرة .

وتعد الشركة الأوكرانية هي الشريك الأجنبي لشركة بتروسنان بالصحراء الغربية وتعمل في منطقتي امتياز وادي المحاريث وجنوب وادي المحاريث بشرق وادي النيل بجنوب مصر .