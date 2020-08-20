نفي ثم اعتذار.. حقيقة تسريب بيانات عملاء فودافون

كتب- علاء حجاج:

قال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز قام بالتحقيق في ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تسريب بيانات عملاء إحدى شركات المحمول، وتبين أنه لا صحة لهذا الأمر وأنه لم يحدث تسريب لبيانات العملاء.

جاء ذلك بعد تداول منشورات عبر الفيسبوك تفيد بأن هناك تسريب بيانات حوالي 12 مليون عميل لشركة فودافون مصر وعرضها للبيع على إحدى المنتديات مقابل 500 دولار.

وتم تناقل هذه المنشورات نقلا عن صفحة محمد عبد الباسط على فيسبوك وهو رئيس شركة seekurity لأمن المعلومات وهو واحد من الباحثين الأمنيين والمعروفين عالميا باسم " وايت هات هاكرز" أو الهاكرز أصحاب القبعة البيضاء والذين ينصب عملهم على اكتشاف الثغرات الأمنية وإخطار الشركات بها لإصلاحها.

غير أن عبد الباسط تقدم باعتذاره إلى شركة فودافون مصر بخصوص تداول أنباء أمس الأربعاء على حسابه الشخصي بشأن الواقعة.

وكانت فودافون مصر قد نفت الواقعة وقالت إنها تجهز بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام للإبلاغ عن الصفحة والحساب صاحبة المنشور الخاص بالتسريب.