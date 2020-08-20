تراجع أسعار بعض أصناف الخضراوات.. والشعبة تكشف الأسباب

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك تراجعا بأسعار بعض أصناف الخضراوات خلال الفترة الماضية مثل الباذنجان البلدي، والفلفل بأنواعه، والكوسة، والبامية بسوق الجملة.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى بين 0.5 و2.5 جنيه مقابل بين 2 و3.5 جنيه قبل أسبوعين، كما تراجع سعر كيلو البامية إلى بين 13 و17 جنيها مقابل بين 18 و20 جنيها قبل أسبوعين.

وانخفض أيضا سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي إلى بين 1.75 و3.75 جنيه مقابل بين 3.5 جنيه و4 جنيهات، كما هبط سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي إلى بين 1.5 جنيه و3 جنيهات مقابل بين 3 و4 جنيهات قبل أسبوعين بسوق الجملة.

وتراوح سعر كيلو الكوسة في سوق العبور بين 3 جنيهات و5.5 جنيه مقابل بين 4 و6 جنيهات قبل أسبوعين.

وأرجع النجيب، تراجع الأسعار إلى زيادة المعروض بالأسواق نتيجة زيادة الإنتاج من هذه الأصناف خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى التوسعات بمشروعات الصوب الزراعية حاليا بغرب المنيا والعلمين.

وأضاف النجيب أن باقي أسعار الخضراوات مثل الطماطم، والبصل، والبطاطس، تشهد حالة من الاستقرار في الأسعار منذ عدة أشهر مع وفرة المعروض منها بالأسواق.

ووفقا لبيانات موقع سوق العبور، يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.