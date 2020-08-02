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تراجع 7 أصناف من الخضر والفاكهة في ثالث أيام عيد الأضحى

10:24 ص الأحد 02 أغسطس 2020
تراجع 7 أصناف من الخضر والفاكهة في ثالث أيام عيد الأضحى

أسعار الخضروات


كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 9 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الطماطم والفلفل الحامي البلدي والفاصوليا بين 35 قرشا وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.75 جنيه، بزيادة 35 قرشا.
البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.
الفاصوليا بين 21 و25 جنيها، بزيادة جنيهين.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات، بتراجع جنيهين.
البامية بين 18 و 20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و 8 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.
التفاح البلدي بين 10 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.
البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهين.
الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.

سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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