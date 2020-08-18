رغم كورونا.. "التعمير والإسكان" يحقق أرباحا مليار جنيه بنهاية النصف الأول

إعلان تحريري

أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن النصف الأول من 2020، نجاح الإدارة العليا للبنك في إدارة الازمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا باحترافية، وذلك تحت رئاسة حسن غانم، ما أسهم في الحفاظ على مركز مالي قوي يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة، أدت الي تحقيق أرباحا ومستويات مالية مستقرة، في ظل ظروف استثنائية شديدة وأزمة اقتصادية يمر بها العالم أجمع منذ بداية جائحة كورونا مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة الأنشطة الاقتصادية التجارية لاحتواء الازمة والتخفيف من حدتها.

وقال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن البنك استطاع تحقيق مؤشرات مالية جيدة في ظل الظروف الاقتصادية القائمة، وذلك عن الستة أشهر الماضية والمنتهية في يونيو.

وأفصح غانم أن أجمالي أرباح البنك قبل الضرائب بلغت 1.3 مليار جنيه بينما سجلت ودائع العملاء 38.6 مليار جنيه، وحققت محفظة قروض وتسهيلات العملاء نسبة نمو 8.6% لتصل الي 21.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 19.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2019. وبلغت حقوق المساهمين 6.5 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة تقدر بنسبة 8 %..

وعقب غانم على نتائج اعمال البنك خلال النصف الأول من عام 2020، قائلا إن البنك مستمر في اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي بدأها منذ الربع الأول من 2020 عن طريق تدعيم مخصصات العملاء بالمرحلتين الاولي والثانية، لزيادة التغطية تحسبا لتراجع جودة الائتمان خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه تم تدعيم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في الربع المالي الثاني بإجراءات أكثر تحوطاً حتى انتهاء فترة تأجيل استحقاقات العملاء، ولحين وضوح الاداء الفعلي للمحفظة الائتمانية وانتظام العملاء في السداد.

وأكد غانم الالتزام الكامل للبنك بأن يكون في مقدمة البنوك المصرفية الكبرى في مصر وفقا لاستراتيجية توسعية واضحة وطموحة في تقديم خدمات التجزئة المصرفية التنافسية والانتشار الجغرافي في كافة محافظات مصر.