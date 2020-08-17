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أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد هبوطها الكبير خلال الجلسات السابقة

12:01 م الإثنين 17 أغسطس 2020
أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد هبوطها الكبير خلال الجلسات السابقة

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعد هبوطها الكبير خلال الجلسات السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.28% لتسجل 1950 دولارًا للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 5.4 دولار، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، في تمام الساعة 11:36 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج

وكانت أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة جني أرباح المستثمرين وإعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب العالمية الذهب لقاح لفيروس كورونا المستجد

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