أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد هبوطها الكبير خلال الجلسات السابقة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعد هبوطها الكبير خلال الجلسات السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.28% لتسجل 1950 دولارًا للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 5.4 دولار، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، في تمام الساعة 11:36 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج

وكانت أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة جني أرباح المستثمرين وإعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.