أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد هبوطها الكبير خلال الجلسات السابقة
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعد هبوطها الكبير خلال الجلسات السابقة.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.28% لتسجل 1950 دولارًا للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 5.4 دولار، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، في تمام الساعة 11:36 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج
وكانت أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة جني أرباح المستثمرين وإعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96475
عدد المصابين
-
59743
عدد المتعافين
-
5160
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
21778906
عدد المصابين
-
14523476
عدد المتعافين
-
772002
عدد الوفيات
إعلان