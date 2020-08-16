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تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:55 ص الأحد 16 أغسطس 2020
تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 5 قروش وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الكوسة والخيار البلدي والبرتقال الصيفي والمانجو العويس والمانجو الهندي بين جنيه و1.5 جنيه، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.5 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 2.25 و3.25 جنيه.

البصل بين 2.75 جنيه و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 12 و16 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 0.75 جنيه و1.75 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و28 جنيها.، بزيادة جنيه.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الفاكهة

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