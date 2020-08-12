صادرات مصر تعود تدريجيًا للأسواق الخارجية بعد تعطل بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

عادت الصادرات المصرية تدريجيًا للأسواق الخارجية مع عودة حركة النقل والتجارة عالميًا بعد تعطلها بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكره مصدرون لمصراوي.

وقال مصدرون ومسؤولون في مجالس تصديرية إنه منذ بداية الشهر الماضي لاحظوا ارتفاعًا في طلبات الصادرات مع عودة الاقتصادات في دول العالم للعمل مرة ثانية بعد شهور من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان مؤشر مدراء المشتريات (PMI)الذي تعده مجموعة IHS Markitويقدم نظرة دقيقة عن النشاط التجاري في مصر، قال إن النشاط الاقتصادي في مصر عاد للارتفاع خلال شهر يوليو الماضي مع ارتفع الطلب على الصادرات أيضًا.

وتسببت القيود التي فرضت على حركة السفر والتنقل عالميًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا في تعطل الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية، كما ألغت بعض الشركات الخارجية عقودًا مع شركات مصرية بسبب إغلاق الاقتصادات العالمية.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لمصراوي إنه منذ منتصف شهر يوليو بدأت الشركات في التصدير مرة ثانية لبعض الدول الأفريقية والعربية والأوروبية.

وقدر أبو المكارم عودة صادرات قطاع الكيماويات بنسبة 60% من إجمالي الصادرات سابقًا وقال "لم نعد بنسبة 100% بالطبع لكننا في الطريق إلى ذلك".

وتشير آخر بيانات للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تراجع صادرات مصر من هذا القطاع بنسبة 9.3% خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 1.631 مليار دولار في مقابل 1.801 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وبحسب أبو المكارم فإن عودة حركة التصدير في القطاع مرة ثانية بعضها كان شحنات متأخرة توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا والبعض الآخر طلبيات جديدة من دول أفريقية وأوروبية.

وأضاف أن الحركة الصادرات حاليًا تخضع للعرض والطلب وأهمية المنتج، مشيرًا إلى أن الأسمدة وبعض المنتجات البلاستيكية عليها طلب كبير خلال الفترة الماضية.

ارتفاع صادرات الغذاء

ورغم أزمة انتشار فيروس كورونا حققت بعض المجالس التصديرية ارتفاعًا في قيمة صادراتها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هذا الشهر إن صادرات مصر من الغذاء زادت 2.2% في النصف الأول من العام لتبلغ 1.8 مليار دولار.

وبحسب أشرف الجزايرلي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فإن قطاع الصناعات الغذائية تعافى وعاد لتحقيق نمو منذ آخر يوليو الماضي.

وأضاف لمصراوي أن الصادرات الغذائية عادت مرة ثانية لتحقق نموًا بسبب الإجراءات التي اتخذها المجلس للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وفي نفس الوقت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية.

وعادت صادرات مصر من الغذاء مرة ثانية بعدما عادت الأسواق التجارية الخارجية للفتح مرة ثانية، بحسب الجزايرلي.

ووفقًا لتقرير المجلس التصديري فإن الصادرات إلى الدول العربية شكلت 55% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من العام وبقيمة بلغت 983 مليون دولار.

وقال الجزايرلي إن المجلس لديه هدف تحقيق نمو في صادرات الغذاء بنسبة 10% هذا العام، لكن مع انتشار فيروس كورونا لا يمكن التوقع بما سيحدث، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على الحفاظ على تنافسية السلع المصرية في الأسواق الخارجية.

عودة للملابس

وسجلت صادرات الملابس المصرية عودة خلال الشهر الماضي للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، بحسب ما قاله حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبرى لمصراوي.

وقال: "مع بدء فتح الاقتصادات حول العالم، عادت الحركة على صادرات الملابس المصرية، ولكن ليس بنفس القوة السابقة".

ويعتبر قطاع الملابس من أبرز القطاعات التصديرية التي تشتهر بها مصر وتورد مصر إنتاجها من الملابس إلى أمريكا ودول أوروبا بشكل أساسي.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سجلت صادرات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات ارتفاعا طفيفًا لتبلغ 60 مليون دولار خلال يونيو الماضي مقابل 59 مليون دولار في يونيو 2019.

لكن خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس بنسبة 24% لتبلغ 614 مليون دولار في مقابل 806 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، بحسب بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

زيادة ملموسة في الأثاث

ورغم أن صادرات مصر من الأثاث لم تتوقف خلال فترة إغلاق الاقتصادات خارجيًا إلا أنها تعرضت للتراجع.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للأثاث تراجعت صادرات مصر من الأثاث خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل نحو 95 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 33%.

ووفقًا لشريف عبد الهادي، عضو المجلس التصديري للأثاث، فإن الصادرات المصرية من الأثاث بدأت ترتفع من شهر يوليو، بسبب عودة النشاط الاقتصادي في مصر والدول الخارجية.

وقال عبد الهادي لمصراوي إن الصادرات لم تتوقف حتى أيام كورونا، لكنها انخفضت خلال هذه الفترة، وبدأت تعود للزيادة مرة ثانية من الشهر الماضي.

ووفقًا لعبد الهادي فإن تعافي قطاع صادرات الأثاث يتوقف على عدة عوامل منها أن تمنحنا الحكومة برامج مساندة تصديرية جيدة.

حاصلات زراعية متباينة

وجاء انتشار فيروس كورونا في منتصف موسم مصر التصديري للحاصلات الزراعية والذي يبدأ من أول سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي إن صادرات مصر الزراعية تراجعت بقيمة 100 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى نهاية يونيو الماضيين، بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا.

وكان المجلس أعلن في مايو تراجع قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنسبة 1.5%، خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى مارس 2020، لتصل إلى 1.333 مليار دولار، مقابل 1.354 مليار دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2019/2018.

وبحسب الدمرداش فإن موسم الحاصلات الزراعية في نهايته حاليًا، موضحًا أن كورونا أدت لانخفاض قيمة وكميات الحاصلات الزراعية المصدرة من مصر هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

وخلال الموسم التصديري الجاري، انخفضت كميات وقيمة بعض المحاصيل مثل البطاطس والبصل، وفي المقابل ارتفعت قيمة بعض المحاصيل المصدرة خلال 3 أشهر الماضية مثل الموالح، بحسب الدمرداش.

وتقول بيانات وزارة الزراعة إن صادرات الموالح بلغت مليونا و387 ألفا و625 طنا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتتصدر المركز الأول لصادرات الحاصلات الزراعية خلال هذه الفترة.