تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين
كتب- مصطفى عيد:
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 1.5 جنيه مقارنة بمستواه أمس.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 908.5 جنيه مقابل 910 جنيهات أمس.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 778.7 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 1038.3 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 7268 جنيها.
وعالميا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 5.39 دولارا بنسبة 0.26%، ليصل إلى 2030.16 دولار في الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، حسب بيانات شبكة بلومبرج.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95492
عدد المصابين
-
52678
عدد المتعافين
-
5009
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
19725892
عدد المصابين
-
12660049
عدد المتعافين
-
727549
عدد الوفيات
إعلان