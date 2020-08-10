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تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

01:18 م الإثنين 10 أغسطس 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 1.5 جنيه مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 908.5 جنيه مقابل 910 جنيهات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 778.7 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 1038.3 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 7268 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 5.39 دولارا بنسبة 0.26%، ليصل إلى 2030.16 دولار في الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، حسب بيانات شبكة بلومبرج.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب

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