البورصة تواصل الصعود وتتجاوز 11 ألف نقطة في بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11006 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل ارتفاعه للجلسة الخامسة، وصعد بنسبة 1.34% مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 10963 نقطة.