البورصة تواصل الصعود وتتجاوز 11 ألف نقطة في بداية تعاملات الاثنين
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11006 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.6%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل ارتفاعه للجلسة الخامسة، وصعد بنسبة 1.34% مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 10963 نقطة.
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