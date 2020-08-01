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بعد أن وصلت لمستوى قياسي عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم

12:41 م السبت 01 أغسطس 2020
بعد أن وصلت لمستوى قياسي عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 877 جنيها للجرام، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 751 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو ألف واثنين جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7016 جنيهًا.

وعالميا، واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاتها الهائلة لتنهي تعاملات أمس مرتفعة 19.2 دولار للأوقية.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت أوقية الذهب 1975.8 دولار مرتفعة بنسبة 0.98% مقارنة بتعاملات أول أمس.

وبهذا يكون الذهب قد حقق أكبر مكسب شهري له منذ فبراير 2016.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية للذهب.

أسعار الذهب شعبة الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 24

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