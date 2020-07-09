اللحوم والدواجن والخضروات تقود التضخم الشهري لتسجيل معدل سالب في يونيو

كتبت- ياسمين سليم:

قاد انخفاض أسعار الخضروات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والألبان والجبن والبيض، والحبوب والخبز، التضخم الشهري خلال يونيو الماضي إلى تسجيل معدل سالب بنسبة 0.1% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل موجب 0.1% في شهر مايو المقبل.

ويعني تسجيل التضخم الشهري معدلا سالبا بنسبة 0.1% في يونيو أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية انخفض بنفس النسبة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الخميس، إن أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة 10.2%، ومجموعة اللحوم الطازجة الأخرى بنسبة 2.4%.

كما انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 5.5%، بسبب هبوط أسعار مجموعة الخضروات الطازجة ذات الأوراق بنسبة 12.3% مع تراجع أسعار الملوخية بنسبة 28.1%، كما انخفضت مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 8.5% مع هبوط أسعار الطماطم بنسبة 7.5%، والخيار بنسبة 13.5%.

وتراجعت أيضا أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 3.3%.

وهبطت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9% خلال يونيو الماضي، بسبب تراجع أسعار مجموعة البيض بنسبة 7.5%.

وتراجعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة 1.8% في مايو الماضي، كما انخفضت أسعار مجموعة خدمات الفنادق أيضا بنسبة 0.3%.

وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.8% خلال يونيو الماضي بسبب زيادة أسعار مجموعة الموالح بنسبة 54.3%، ومجموعة العنبيات بنسبة 28.2%، ومجموعة الموز بنسبة 14.6%.

كما سجلت أسعار مجموعة الدخان ارتفاعا بنسبة 4.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 0.8%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1%.

وأظهرت بيانات الجهاز، اليوم ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي إلى 6%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 5% في مايو.

ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.