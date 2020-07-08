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الحكومة تثبت أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر

08:24 م الأربعاء 08 يوليه 2020
الحكومة تثبت أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر

أسعار البنزين

كتب- أحمد السيد:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت أسعار الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر 2020.

وجاء قرار اللجنة، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، خلال اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى.

وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة : 25ر6 جنيه للتر البنزين 80 و 7.50 جنيه للتر البنزين 92 و 8.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة أبريل / يونيه 2020 ، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة بتثبيت الأسعار فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى، وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة أبريل / يونيه 2020 وحدوث تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادى للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التى سادت تلك الفترة، بحسب البيان.

واطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتى تتوقع حدوث زيادة مؤثرة فى أسعار خام برنت خلال الربع ( يوليو / سبتمبر 2020 ) مقارنة بالأسعار التى سادت فى الربع أبريل / يونيه 2020 ، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة فى الأسعار العالمية .

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