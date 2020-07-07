ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس والكوسة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات موقع العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2.5 و3.7 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و11 جنيها.