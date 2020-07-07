ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف المأكولات البحرية والأسماك.
ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 20 و23 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 200 جنيه و 280 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات، و 170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
الخبر التالى:البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الثلاثاء
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