ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية، والبامية، والخيار البلدي بين 40 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.4 جنيه، بزيادة 40 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 19 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 18 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 11 جنيهات و15 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 11 و17 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي 8 جنيهات و12 جنيها.