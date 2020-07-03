الذهب يستقر عالميا وسط مخاوف ارتفاع إصابات كورونا وتوتر واشنطن وبكين

القاهرة – مصراوي:

استقر الذهب ليتداول في نطاق ضيق قدره خمسة دولارات يوم الجمعة، إذ طغت مخاوف بشأن الارتفاع العالمي في الإصابات بفيروس كورونا واستمرار توتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين على بيانات أمريكية قوية للوظائف.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1775.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش. والأسواق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة قبيل يوم الاستقلال في الرابع من يوليو.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1785 دولارا.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 55 ألف إصابة جديدة يوم الخميس، وهو رقم قياسي يومي جديد في الجائحة التي أصابت ما يزيد عن 10.89 مليون شخص في أنحاء العالم.

وتراقب الأسواق أيضا بقلق العلاقات التجارية للصين مع الولايات المتحدة.

ومما كبح تقدم المعدن الأصفر، أن ارتفعت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع نطاقا بعد تقرير للوظائف الأمريكية جاء أفضل من المتوقع.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة قياسية في يونيو حزيران، لكن 31.5 مليون أمريكي واصلوا الحصول على إعانة البطالة في منتصف الشهر.