كورونا يهبط بأرباح طلعت مصطفى 13% في النصف الأول من العام

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب تأثيرات تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها حققت تراجعا في الإيرادات والأرباح خلال الستة شهور الأولى من العام 2020.

وانخفض صافي أرباح الشركة بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة في النصف الأول من العام بنسبة 13% ليسجل 705.9 مليون جنيه، مقابل 812.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 7%، لتسجل 4.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020، مقابل 4.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفسرت الشركة، تراجع الإيرادات بصورة أساسية إلى انخفاض إيرادات النشاط الفندقي، نتيجة استمرار الآثار السلبية لتفشي كورونا، خلال الربع الثاني من العام، وتداعياته على قطاع السياحة والسفر، وإجراءات تعليق حركة الطيران، ما ترتب عليه إغلاق الفنادق، وانخفاض متوسط نسب الإشغال.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أحد أكبر مطوري العقارات في مصر، ونفذت مشروعات كبيرة مثل مدينة "مدينتي" و"الرحاب".