أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

كورونا يهبط بأرباح طلعت مصطفى 13% في النصف الأول من العام

01:36 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
كورونا يهبط بأرباح طلعت مصطفى 13% في النصف الأول من العام

مجموعة طلعت مصطفى

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب تأثيرات تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها حققت تراجعا في الإيرادات والأرباح خلال الستة شهور الأولى من العام 2020.

وانخفض صافي أرباح الشركة بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة في النصف الأول من العام بنسبة 13% ليسجل 705.9 مليون جنيه، مقابل 812.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 7%، لتسجل 4.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020، مقابل 4.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفسرت الشركة، تراجع الإيرادات بصورة أساسية إلى انخفاض إيرادات النشاط الفندقي، نتيجة استمرار الآثار السلبية لتفشي كورونا، خلال الربع الثاني من العام، وتداعياته على قطاع السياحة والسفر، وإجراءات تعليق حركة الطيران، ما ترتب عليه إغلاق الفنادق، وانخفاض متوسط نسب الإشغال.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أحد أكبر مطوري العقارات في مصر، ونفذت مشروعات كبيرة مثل مدينة "مدينتي" و"الرحاب".

طلعت مصطفى فيروس كورونا أرباح طلعت مصطفى

الخبر التالى:

مذكرة بين فودافون ومعهد تكنولوجيا المعلومات لإطلاق منصة للعمل الحر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر بـ"التعليم" يكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة