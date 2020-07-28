تراجع الخيار والليمون البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 75 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الفلفل الحامي البلدي والعنب البناتي الأصفر والعنب البناتي الأحمر والبرتقال الصيفي والتفاح البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 18 و23 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و 2.25 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 0.75 قرش و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 17 و19 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و20 جنيها، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.