أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيا عالميا مع هبوط الدولار

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا لمستويات قياسية، اليوم الاثنين، مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والصين، في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر الملاذ الآمن تحوطا في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6% إلى 1931.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1927.50 دولار.

ويأتي ذلك بعد تحقيق أسعار الذهب في مصر مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة مع استمرار صعوده عالميا، وبالتالي أصبحت أسعار الذهب في أعلى مستوياتها التاريخية محليا وعالميا.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من 6% إلى 24.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

وقالت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع في "إيه.إن.زد"، إن الذهب "في وضع ممتاز للتحرك صعودا" وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصول على سيولة.

وتابعت "يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. الطلب على (الذهب) الملاذ الآمن يتزايد في حين لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي".

ونزلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو عامين مع رهانات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشير إلى تحول آخر في السياسات صوب التيسير حين يجتمع هذا الأسبوع مما ينطوي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وارتفع البلاتين 2.1% إلى 933.07 دولار، وكسب البلاديوم 1.4% إلى 2250.47 دولار، وفقا للوكالة.