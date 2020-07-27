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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:52 ص الإثنين 27 يوليه 2020
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليصل إلى بين 20 و24 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و270 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 20 جنيها، ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات، وفقا لبيانات موقع العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي الجمبري الكابوريا

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