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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:25 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 19 و22 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

كما صعد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ويتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها، وارتفع سعر كيلو السمك البوري 8 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور الأسماك

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