أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:44 ص الأحد 19 يوليه 2020
تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

سوق أسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و21 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 20 جنيها، ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 50 و65 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و45 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا لبيانات موقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك سوق العبور

الخبر التالى:

تراجع الطماطم وزيادة البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87172

    عدد المصابين

  • 27868

    عدد المتعافين

  • 4251

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث ليلا| تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة وتحركات عسكرية تجاه سرت والجفرة