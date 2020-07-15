أسعار الذهب العالمية ترتفع فوق مستوى 1800 دولار مع تنامي مخاوف كورونا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، لتستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1808.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% ليتراجع إلى 1808.90 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا، "يبدو الطلب قويا على الذهب عند الهبوط لمستوى 1800 دولار في الوقت الحالي، مع تحوط مستثمرين من مخاطر كوفيد-19، لاسيما بعد تجدد الإغلاق في كاليفورنيا".