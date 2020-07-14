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الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية: تفشي كورونا لم يؤثر بشكل كبير على تداول الأسهم

11:22 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية: تفشي كورونا لم يؤثر بشكل كبير على تداول الأسهم

خالد الحصان

القاهرة- وكالات:

قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، خلال مؤتمر صحفي، إن تفشي فيروس كورونا المستجد لم يؤثر بشكل كبير على التداول في سوق الأسهم السعودية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن حجم التداول ارتفع مقارنة مع العام الماضي، وفقا للوكالة.

وتأتي تصريحات الحصان في الوقت الذي أعلنت فيه البورصة السعودية في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق سوقها للمشتقات في 30 أغسطسالمقبل، لبدء تداول أول منتج مشتقات للمؤشرات المتداولة في المملكة.

خالد الحصان فيروس كورونا السعودية

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