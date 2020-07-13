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ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:18 ص الإثنين 13 يوليه 2020
ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، بين 60 و70 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و250 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الاثنين

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